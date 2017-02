Recuperación de los fondos públicos para la Memoria Histórica

En verano, visité la excavación de una trinchera republicana en la Ciudad Universitaria (http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/2016/07/visitanos-en-el-frente-jornadas-de.html Fue una experiencia sobrecogedora estar en el mismo lugar donde se habían producido enfrentamientos durante la guerra provocada por el Golpe de Estado franquista y donde habían caído los hombres y las mujeres que resistieron durante 3 años el embiste de las tropas sublevadas. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue enterarme de que ¡los fondos para llevarla a cabo eran privados y/o sacados de las becas de los estudiantes que se habían apuntado para excavar la trinchera!

Eso me ha hecho investigar qué ha pasado y la realidad es que, por parte del gobierno, se ha utilizado la táctica del silencio y del olvido con todo lo que tenga que ver con la memoria histórica. Cualquier acción encaminada a devolver la dignidad y a hacer justicia a todos las personas que fueron represaliadas durante la guerra y durante el franquismo choca con un muro de indiferencia y cuestionamiento. Uno de los muchos ejemplos, es que de las 2.382 fosas comunes localizadas, se han abierto menos de 400 y la mayoría gracias a la financiación privada, crowdfunding y con el esfuerzo de voluntarios. Tampoco se han investigado, homenajeado, reconocido y no se ha reparado a las miles de las víctimas represaliadas, ampliando además el concepto de víctima a familiares, niños robados e internados en campos de concentración españoles, franceses y nazis.

Desde el 2010, la partida destinada a financiar la recuperación de la Memoria Histórica se ha ido reduciendo hasta dejar de ser incluida en los presupuestos del Estado. Por eso una de las peticiones de los enviados de la ONU ha sido que el Gobierno asuma como una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente”.

Por ello, solicitamos al Congreso de los Diputados que vuelvan a financiar la recuperación de la memoria histórica para que se lleven a cabo todas las medidas necesarias que logren la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas que el golpe de Estado y el franquismo generaron en todos los ámbitos.



Es hora de que honremos y recuperemos para siempre a quienes murieron, fueron encarcelados, robados, injustamente agraviados, deportados, sometidos a trabajos forzosos, internados en campos de concentración o sufrieron exilio defendiendo los valores democráticos. Por favor, escribir el nombre de por quién lo estáis firmando tanto en comentarios como en de "mi razón para firmar" a modo de homenaje.

https://www.facebook.com/Fondos-P%C3%BAblicos-para-la-Memoria-Hist%C3%B3rica-276215362777814/

https://twitter.com/AzcoagaJimena/status/808930480414457857

In the summer, I visited an archaeological excavation of a republican trench in Ciudad Universitaria (Madrid) ((http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/2016/07/visitanos-en-el-frente-jornadas-de.html It was a shocking experience to be in the same place where confrontations had occurred during the War caused by the coup d'etat francoist and where men and women died resisting for three years the onrushing of rebel Francoist troops. However, what most surprised me was finding out that funds to carry it out were private and / or part of the scholarships of students who have signed up to excavate the trench!

This situation made me investigate what has happened and the reality is that, the government, has used the tactic of silence and forgetting everything that has to do with historical memory. Any action to return the dignity and do justice to all the people who were victim of a reprisal during the war and during the francoism hit a wall of indifference and questioning. One of many examples is that of the 2,382 graves located, have been open less than 400 and most through private funding, crowdfunding and the efforts of volunteers. Nor have the thousands of victims reprisalised been investigated, honored, acknowledged and not repaired, further widening the concept of victim to relatives, children stolen and interned in Spanish, French and Nazi concentration camps.



Since 2010, the resources set aside for financing the recovery of historical memory have been reduced until stop being included in the State budget. So one of the requests of UN envoys has been that the Government takes as a "state policy" the location of disappeared / desaparecidos by francoism and that "provides adequate funding in order to apply effectively the Law of Memory."

Therefore, we request the Parliament of Deputies to re-finance again the recovery of historical memory so that all necessary measures can be carried out to achieve truth, justice and reparation to the victims that the coup d'état and the Franco regime generated in all areas.



It's time to honor and recover forever to whom died, were imprisoned, stolen, unjustly harmed, deported, subjected to forced labor, interned in concentration camps or were forced into exile defending democratic values. Please write the name for whom you are signing as much in comments as in "my reason for signing" as a tribute.

https://www.facebook.com/Fondos-P%C3%BAblicos-para-la-Memoria-Hist%C3%B3rica-276215362777814/

https://twitter.com/AzcoagaJimena/status/808930480414457857