Pour sécuriser la proximité de l'école Rebatel la ville et la métropole de Lyon ont décidé de transformer en impasse la partie ouest de la rue de l'harmonie dans le troisième arrondissement de Lyon.

Le plan de circulation du quartier est déjà très compliqué. Fermer complètement cette rue à la circulation reportera le trafic sur la place Ambroise Courtois, l'avenue des frères Lumière et la rue Feuillat, seules voies d'accès encore utilisables pour les habitants de la rue de l'Harmonie, de la rue du Docteur Bonhomme et de la rue du palais d'été. Soit un allongement de trajet de près d'un kilomètre et demi. En terme de pollution, cela ne fait que déplacer le problème en l'accentuant.

De la même manière les entreprises de ces mêmes rues ne pourront plus être livrées de manière simple obligeant les livreurs à des demi-tours dans une rue étroite.

Apaiser la ville ne doit pas se faire au détriment d'une partie de ses habitants.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page du blog expliquant cette piétonisation.