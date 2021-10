Au 6 septembre 2021, 200 enfants palestiniens étaient incarcérés dans les prisons de l'occupation israélienne au mépris du droit international. Rejoignez les 20 000 premiers signataires de la version papier et vous aussi signez pour dire stop à la politique de terreur de l’état israélien!

Chaque année, environ 700 enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans de la Cisjordanie occupée sont poursuivis par les tribunaux militaires israéliens après avoir été arrêtés, interrogés et détenus par l'armée israélienne.

Alors que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant définit un « enfant » comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans », les tribunaux israéliens ont déjà jugé et condamné des enfants palestiniens âgés de 16 ans et plus en tant qu'adultes.

Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur politique d'arrestation d'enfants palestiniens, refusant la protection qui leur est reconnue par plus de 27 conventions internationales.

Nous, dénonçons la poursuite par l’occupant israélien de l’emprisonnement, de la torture et des mauvais traitements envers les enfants palestiniens. Le gouvernement français doit intervenir auprès du gouvernement israélien pour mettre fin à cette situation.

Nous exigeons la libération immédiate de tous les enfants palestiniens emprisonnés dans les geôles israéliennes.

https://liberez-enfants-palestiniens.fr/

Initiative de la Coordination des associations palestiniennes à Paris constituée de:

-Forum Palestine Citoyenneté

-Association de Palestiniens en Ile-de-France

-GUPS

-Comité pour les droits de l’Homme en Palestine

Organisations et associations signataires de l’appel:

-Union d’Associations et d’Institutions Palestinienne en France (l’Association des Palestiniens en France-AL JALIYA)

-Organisation de Femmes Égalité

-AFPS National

-AFPS Paris Sud

-AFPS Paris 14-6

-Le Front Populaire de Tunisie - section France Nord

-CADTM FRANCE

-Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)

-MRAP

-MRAP Rennes

-Union des Jeunes Révolutionnaires - Ile-de-France

-Amitié Palestine Solidarité

-le parti des travailleurs de Tunisie

-CICUP

-Ensemble !

-ATTAC France

Plus sur :

https://liberez-enfants-palestiniens.fr/